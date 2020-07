Erst haben Michael Wendler (48) und seine Laura (19) ihr Haus renoviert – und jetzt wollen sie es dem Erdboden gleich machen? Vor einigen Monaten kaufte der Schlagersänger für sich und seine Laura ein zweites Haus in Florida. Dieses war jedoch schon etwas älter und somit ein wenig sanierungsbedürftig. Bei den Bauarbeiten damals unterstützten die Eltern der 19-Jährigen das Paar. Nun wollen Micha und seine Liebste ihr eigens auf Vordermann gebrachtes Heim jedoch wieder abreißen lassen!

Wie die frischgebackenen Eheleute in ihrer Reality-Doku Laura & Der Wendler – Jetzt wird geheiratet verkündeten, wollten sie zunächst in dem Haus in Cape Coral leben. "Dann haben wir uns aber dazu entschieden, doch nicht hier zu wohnen", meinte Michael. Nachdem sie die vier Wände an Touristen vermietet hatten, beschloss das Paar jetzt, es gänzlich in Schutt und Asche zu legen – nur den ein oder anderen Einrichtungsgegenstand wollen sie vorher noch retten. Dann soll jedoch eine neue Villa auf dem Grundstück gebaut werden: "Das Haus wird vielleicht doppelt so groß", betonte Laura freudestrahlend.

Erst einmal darf die ehemalige Let's Dance-Kandidatin aber ihr Dekorationstalent in dem alten Schlafzimmer von Claudia Norberg (49) unter Beweis stellen. Dieses sollte zuerst ein Bügelzimmer sein, jetzt hatte Laura eine bessere Idee: "Jetzt haben wir überlegt, ob es vielleicht ein Raum wird, wo wir als Influencer unserer Arbeit nachgehen werden."

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler im Juli 2020

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura an ihrem Hochzeitstag im Juni 2020

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, "Let's Dance"-Kandidatin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de