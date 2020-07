Wollten sich Michael Wendler (48) und seine Laura (19) etwa noch gar nicht das Jawort geben? Seit Mitte Juni sind der Schlagerstar und seine Liebste offiziell Mann und Frau. Mit einem süßen Kussbild verkündeten die frischgebackenen Eheleute die erfreulichen Neuigkeiten im Netz. Und damit überraschten sie nicht nur ihre zahlreichen Fans – das Paar hatte offenbar selbst nicht mit solch einer schnellen Eheschließung gerechnet!

In ihrer Doku Laura & Der Wendler – Jetzt wird geheiratet ließen Micha und seine Partnerin jetzt noch mal ihr kürzlich geschlossenes Jawort Revue passieren. Ursprünglich hatte das Paar nämlich lediglich geplant gehabt, auf dem Standesamt in den USA seine benötigte Lizenz zum Heiraten zu beantragen. Kurzerhand waren die beiden allerdings mitten im Geschehen: "Morgens haben wir die Info erhalten, dass am Nachmittag ein Termin frei ist und die Trauung vollzogen werden könnte", erinnerte sich der 48-Jährige.

Und der besondere Moment der Eheschließung ging sogar auf ganz besondere Art und Weise über die Bühne: "Das war ganz aufregend. Eine Standesbeamtin wurde zugeschaltet, per FaceTime sozusagen, und hat die Trauung dann vollzogen", verriet der "Egal"-Interpret. In den nächsten Monaten planen Michael und Laura aber auch noch eine große TV-Hochzeit.

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura an ihrem Hochzeitstag

ActionPress Laura Norberg und Michael Wendler im März 2020 in Köln

Thomas Burg / ActionPress Laura Müller und Michael Wendler im Mai 2020



