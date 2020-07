Was für ein heißes Geschenk! Seit 20 Jahren sind Verona (52) und Franjo Pooth (51) bereits ein Paar – 16 Jahre davon sind sie miteinander verheiratet und haben außerdem zwei Söhne zusammen. Diego (16) und sein jüngerer Bruder Rocco (9) machen die Familie komplett. Dabei scheint die Liebe von Verona und Franjo nicht an Feuer verloren zu haben: Jetzt postete die 52-Jährige zum Geburtstag ihres Mannes ein leidenschaftliches Knutsch-Bild!

Am gestrigen Montag feierte der Unternehmer seinen 51. Geburtstag. Um ihrem Schatz zu gratulieren, postete Verona auf ihrem Instagram-Account ein Bild, auf dem sie und Franjo sommerlich bekleidet an einer Palme lehnen und sich innig küssen. "Das muss Liebe sein. Happy Birthday, mein Schatz. Alles Liebe zu deinem Geburtstag. Wir lieben dich so sehr", schrieb sie glücklich dazu. Veronas Follower schlossen sich ihr an und gratulierten Franjo ebenfalls zum Geburtstag.

Aber wie lautet das Liebesrezept der Turteltauben? "Wir sind wie die Steinpinguine: Die heiraten und bleiben für immer zusammen. Einmal im Jahr, am Hochzeitstag, kommt Herr Pinguin mit einem Stein nach Hause, den er den ganzen Berg hochrollt und seiner Prinzessin bringt. Ist das nicht romantisch?", erzählte die Moderatorin vor einigen Wochen in der TV-Sendung Grill den Henssler.

Getty Images TV-Gesicht Verona Pooth

Instagram / verona.pooth Verona und Franjo Pooth mit ihren Kindern Rocco und San Diego im Juni 2020 in Düsseldorf

Bieber, Tamara / ActionPress Verona und Franjo Pooth im Dezember 2019



