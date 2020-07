Nun äußert sich Diana Pinto zu dem Tod ihres Freundes. Vor wenigen Tagen machte eine erschütternde Nachricht die Runde: Wie von offizieller Seite bestätigt wurde, beging Lisa Marie Presleys Sohn Benjamin Keough im Alter von nur 27 Jahren Suizid. Benjamins Freundin Diana hatte sich bisher noch nicht zu Wort gemeldet – nun nimmt sie jedoch in aller Öffentlichkeit schweren Herzens Abschied von ihrem Partner.

"An den schönsten Jungen, den ich je gesehen habe. Du bringst alle um dich herum zum Strahlen, sobald du den Raum betrittst", beginnt Diana einen rührenden Instagram-Post, in dem sie zahlreiche Fotos von sich und Benjamin teilt. "Dich an meiner Seite zu haben, hat mich zur glücklichsten Frau der Welt gemacht. Dich zu haben, dich zu lieben und von dir geliebt zu werden, war das Einzige, das mir wichtig war. Du bist meine Welt. Du lebst von nun an für immer in meinem Herzen, in meiner Seele und in meinem Geiste. [...] Bitte gib mir die Kraft, um weiterzumachen, da ich nicht weiß, wie ich dieses Leben ohne dich führen soll", schreibt sie an ihren verstorbenen Freund.

Diana und Benjamins Mutter Lisa Marie scheinen momentan viel Zeit miteinander zu verbringen, um sich gegenseitig Kraft zu geben: Paparazzi sichteten die beiden am vergangenen Wochenende zusammen beim Verlassen eines Hotels in Beverly Hills. Dabei liefen sie mit gesenkten Köpfen und händchenhaltend an den Fotografen vorbei.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / diana_jayyy Benjamin Keough mit seiner Freundin Diana Pinto

Instagram / diana_jayyy Diana Pinto mit Benjamin Keough

Instagram / diana_jayyy Benjamin Keough mit seiner Freundin Diana Pinto



