Melvin Pelzer (25) verliert kein schlechtes Wort über Gerda Lewis (27)! Ende letzten Jahres verkündeten der Wrestler und die Ex-Bachelorette, dass sie ein Paar sind. Anfang Juli ging ihre Beziehung jedoch in die Brüche. Mit dem Liebes-Aus und dem Zoff mit ihren BFFs sorgt Gerda aktuell für Schlagzeilen, während sich ihr Ex noch nicht öffentlich zu den Geschehnissen geäußert hatte. Jetzt sagt Melvin aber: Er stehe nach wie vor hinter Gerda!

In einer Instagram-Q&A-Runde beantwortete der Influencer allerlei Fragen seiner Fans – und die waren natürlich auch an seinem derzeitigen Verhältnis zu seiner Ex-Flamme brennend interessiert. "Was hältst du davon, dass man Gerda (laut Medien) öffentlich zur Schau stellen möchte?", fragte ihn ein User. "Stehe ich nicht hinter", stellte der 25-Jährige klar. "Deshalb halte ich mich auch fern davon, etwas öffentlich zu machen", erklärte der Sportler seinen Standpunkt. Dass der Streit seiner Verflossenen mit ihren einstigen besten Freundinnen so öffentlich ausgetragen wird, scheint Melvin ganz und gar nicht zu gefallen. Daher möchte er in der jetzigen Situation auch nicht derjenige sein, der noch Öl ins Feuer gießt.

Der Muskelmann sei momentan hauptsächlich mit sich selbst beschäftigt und verbringe viel Zeit mit seinen Jungs, wie er weiterhin verriet. Ob er schon bereit für eine neue Beziehung sei? "Derzeit nicht!", antwortete der Hottie entschieden.

Anzeige

Instagram / melvinpelzer Melvin Pelzer im Jahr 2020

Anzeige

Instagram / melvinpelzer Melvin Pelzer, Influencer

Anzeige

Instagram / xoxo.rissa Gerda, Larissa, Doreen und Kristina beim Lollapalooza Festival 2019

Hättet ihr gedacht, dass Melvin auch nach ihrer Trennung hinter Gerda steht? Ja, so habe ich ihn eingeschätzt! Nein, das überrascht mich! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de