Bewegende Worte des Abschieds von Priscilla Presley! Die Witwe von Elvis Presley (✝42) und ihre gesamte Familie müssen gerade einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Ihr Enkelsohn Benjamin Keough hat sich das Leben genommen. Bens Mama Lisa Marie Presley (52) und deren weitere Kids seien am Boden zerstört, wie sie der Öffentlichkeit mitteilten. Und auch für die Großmutter des 27-Jährigen bricht eine Welt zusammen, wie sie jetzt ihren Fans anvertraut.

"Dies sind einige der dunkelsten Tage im Leben meiner Familie. Der Schock, Ben zu verlieren, war niederschmetternd. Der Versuch, alle Teile zusammenzufügen, die das Warum erklären, hat sich in meine Seele gefressen. Mit jedem Tag, an dem ich aufwache, bete ich, dass es besser wird", lauten die schmerzvollen Worte der Schauspielerin auf Facebook. Besonders quälend seien für Priscilla aber die Gedanken an das Wohlbefinden ihrer Liebsten. Ihre Tochter Lisa Marie soll stets eine fürsorgliche Mutter für Ben gewesen sein und müsse nun die schlimmsten Schmerzen durchstehen. "Riley, sie stand ihm so nah, Harper und Finley, die Ben so verehrt haben. Navarone, die mit dem Verlust so zu kämpfen hat. Ruhe in Frieden Ben, du wurdest geliebt", rundet Priscilla das Statement ab.

Auch Bens ältere Schwester Riley (31) hat sich öffentlich zu Bens Ableben geäußert. "Ich kann nicht weinen, weil ich Angst habe, nie wieder damit aufhören zu können. [...] Ich hoffe, du bist von Liebe umgeben. Ich hoffe, du spürst meine Liebe", schrieb sie auf Instagram.

