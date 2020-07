Völlerei nach Busch-Diät? Vor wenigen Monaten wurde der ehemalige DSDS-Gewinner Prince Damien (29) zum Dschungelcamp-Sieger gekürt. Damit konnte der Sänger nach Dance Dance Dance und DSDS schon die dritte Reality-Show für sich entscheiden. Das Busch-Format und dessen mehr als überschaubares Catering sind bekannt dafür, dass die Teilnehmer in der Zeit ordentlich abspecken. Prince Damien scheint die verlorenen Pfunde aber schnell wieder auf den Rippen gehabt zu haben – und noch ein wenig mehr.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der Musiker nun eine Vorher-Nachher-Collage, die ihn auf beiden Seiten oben ohne zeigt. Man kann deutlich erkennen, dass Prince in den letzten Wochen etwas zugenommen hat. "Ich muss schon sagen, die Hosen sitzen zur Zeit schon etwas enger als sonst. Bei einem kleinen Bildvergleich vorm Spiegel wird mir klar, warum", kommentierte er die Fotocollage. Ob er jemals wieder in die alte Form zurückkommen wird, könne er aktuell nicht sagen. Auf jeden Fall findet der Single-Boy das Essen einfach zu lecker und würde sich gegebenenfalls auch komplett neu einkleiden.

Seine Follower scheint die Gewichtszunahme von Prince nicht im Geringsten zu stören. "Also beide Versionen sind doch schön", oder "Siehst so oder so gut aus", lauten nur zwei der Kommentare, die den allgemeinen Ton treffen.

Anzeige

Instagram / myprincedamien Prince Damien, Sänger

Anzeige

Instagram / myprincedamien Reality-Star Prince Damien

Anzeige

Instagram / myprincedamien Prince Damien, Dschungelkönig von 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de