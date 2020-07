Tanja Brockmann (32) klärt auf! Das Playmate ist unter anderem dafür bekannt, dass es mit einigen Themen ziemlich offen umgeht. So macht es beispielsweise auch keinen Hehl aus seinen schönheitschirurgischen Eingriffen wie einer Brustvergrößerung oder dem Aufspritzen der Lippen. Aktuell erwartet Tanja ihre erste Tochter und lässt ihre Fans nun auch bezüglich ihrer Schwangerschaft viele Details wissen. Jetzt hat sie sich mit dem Thema Stillen auseinandergesetzt – aber ist ihr dies wegen ihrer Implantate überhaupt möglich?

"Je nach Art der Brustvergrößerung ist das ja manchmal nicht mehr machbar", erklärte die 32-Jährige im Promiflash-Interview. Die Implantate würden bei ihr unter dem Brustmuskel liegen, sodass sie vermutet, stillen zu können. "Ich bin allerdings selbst auf die Stillsituation gespannt. Es ist, glaube ich, nicht so einfach und selbstverständlich, wie viele denken", fügte die werdende Mutter hinzu.

Sofern sie ihre Tochter stillen kann, weiß Tanja auch schon, über welchen Zeitraum hinweg sie dies tun wolle: "Falls es problemlos funktioniert: So lange es mir und dem Baby guttut." Das könnten Wochen oder Monate sein, an Jahre denke das Model eher nicht: "Ich gehöre nämlich nicht zu den Muttis, die extrem scharf aufs Stillen sind und das am liebsten ewig durchführen möchten."

Instagram / tanjabrockmannofficial Tanja Brockmann im Juni 2020 in Berlin

Instagram / tanjabrockmannofficial Tanja Brockmann im Juni 2020

ActionPress Tanja Brockmann, Playmate



