Wird es Kanye West (43) bald besser gehen? Mit einer Wahlkampfrede im Rahmen seiner aktuellen Präsidentschaftskandidatur sorgte der Ehemann von Reality-Star Kim Kardashian (39) für ordentlich Aufsehen: Der Rapper brach auf der Bühne in Tränen aus und plauderte intime Details aus dem Leben seiner Familie aus. Seine Frau erklärte das Verhalten schließlich mit Kanyes bipolarer Störung. Seine Freunde wollen ihm in dieser schweren Zeit nun beistehen und holten sich professionellen Rat.

Neben Kanyes Manager Bu Thiam sollen sich nach einem People-Bericht aktuell auch zwei enge Kindheitsfreunde in Wyoming bei dem 43-Jährigen aufhalten. "Sie machen sich große Sorgen um seinen seelischen Zustand und handeln jetzt", erklärte ein Insider. Kanye sei bereits von einem Arzt untersucht worden. Das Ergebnis dürfte die Fans des Rappers beruhigen. "Das Gutachten am Montag ergab, dass er keinen sofortigen Klinikaufenthalt benötigt und dass er sich zu diesem Zeitpunkt in einem stabilen psychischen Zustand befindet", schilderte die Quelle weiter.

Auch Kim hatte Kanye Hilfe besorgen wollen. Dies machte der Musiker auf Twitter öffentlich: "Kim versuchte, mit einem Arzt nach Wyoming zu fliegen und wollte mich einweisen lassen." Ob die Influencerin momentan auch bei ihm ist, ist nicht bekannt. Laut Us Weekly soll sich die vierfache Mutter mittlerweile an einen Scheidungsanwalt gewandt haben.

Anzeige

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian im Jahr 2015

Anzeige

Getty Images Kanye West während seines Treffens mit Donald Trump im Weißen Haus im Jahr 2018

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West im Februar 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de