So hat alles angefangen! Aktuell sorgt der US-amerikanische Schauspieler Johnny Depp (57) für Schlagzeilen – denn: Er und seine Ex-Frau Amber Heard (34) liefern sich gerade eine regelrechte Schlammschlacht in aller Öffentlichkeit. Dabei kommen auch seine früheren Beziehungen zur Sprache: Der Fluch der Karibik-Star hatte schon Vanessa Paradis (47), Kate Moss (46) und Winona Ryder (48) an seiner Seite. Dabei trat er auch zweimal vor den Traualtar: Doch wer war eigentlich Johnnys erste Ehefrau?

Im Alter von 20 Jahren heiratete Johnny die Make-up-Artistin Lori Anne Allison. Seine Schwester habe sie ihm damals vorgestellt, heißt es in dem Buch Johnny Depp: A Biography der Autoren Michael Blitz und Louise Krasniewicz. Zu dieser Zeit spielte der Hollywood-Star noch in einer Band, für die Lori das Make-up übernommen habe. Das junge Paar sei mit seinem großen Traum vom musikalischen Erfolg sogar gemeinsam in die Stadt der Engel, nach Los Angeles, gezogen. Allerdings reichten sie nach nur zwei Jahren Ehe die Scheidung ein.

Lori soll aber eine wichtige Rolle in Johnnys Karriere gespielt haben, denn sie habe ihm zu seinem großen Durchbruch verholfen: Sie stellte ihm den "Das Vermächtnis der Tempelritter"-Darsteller Nicolas Cage (56) vor. "Nic Cage sagte: 'Du solltest versuchen, ein Schauspieler zu werden. Vielleicht hast du Talent und weißt nur noch nichts davon' ", erinnerte sich Johnny gegenüber Playboy.

Getty Images Johnny Depp im Juli 2020 in London

Getty Images Johnny Depp im September 2019

Getty Images Johnny Depp, Schauspieler



