Sie zeigt, was sie hat! Die amerikanische Reality-TV-Bekanntheit Caitlyn Jenner (70) war als Bruce Jenner (70) und Vater von Kendall (24) und Kylie Jenner (22) fester Bestandteil der gefeierten Show Keeping up with the Kardashians. Im Jahr 2015 machte Bruce dann seine Transidentität öffentlich und startete den Weg zu einem weiblichen Körper: Mittlerweile lebt die 70-Jährige als Frau. Doch so einen intimen Einblick gibt sie ihren Fans nur selten: Caitlyn teilte ein superfreizügiges Foto im Netz!

Auf dem aktuellen Instagram-Bild verschafft sich Caitlyn eine Abkühlung im Pool. Bei diesem Ausflug ins kühle Nass trägt sie eine auffällige Gold-Medaille um den Hals – und sonst nichts: Die Brünette setzt ihren Körper in Szene und posiert oben ohne am Rand des Schwimmbeckens. Sie sei jedoch besonders stolz auf das goldene Abzeichen, das sie – damals noch als Bruce – bei den Olympischen Spielen 1976 im Zehnkampf gewonnen hatte.

Was sagt eigentlich Caitlyns Community zu so viel nackter Haut? Die Fans der "Keeping up with the Kardashians"-Bekanntheit überhäufen sie vor allem mit Likes und Komplimenten. "Caitlyn, du siehst großartig aus!", "Du siehst so toll aus! So wunderschön!" oder auch "Wow, du siehst absolut umwerfend aus!", lauten nur ein paar der Kommentare. Was sagt ihr zu Caitlyns Pool-Pic? Stimmt ab!

Getty Images Caitlyn Jenner im Februar 2020

Instagram / caitlynjenner Caitlyn Jenner im Juni 2020

Instagram / caitlynjenner Caitlyn Jenner, US-amerikanisches TV-Gesicht



