Bekam sie etwa kalte Füße? Vor wenigen Tagen gaben sich Prinzessin Beatrice (31) und ihr Edoardo Mapelli Mozzi (36) bei ihrer heimlichen Hochzeit im engen Kreis das Jawort. Die Royal-Fans bewunderten Beatrice für ihren scheinbar durchdachten Braut-Look: Zu diesem Anlass trug sie nicht nur ein Diadem ihrer Großmutter, Queen Elizabeth II. (94), sondern auch eines ihrer Kleider. Aber war die Wahl des Brautkleids möglicherweise eher eine spontane Angelegenheit? Beatrice soll sich erst in letzter Minute für diese besondere Robe entschieden haben!

Für ihren großen Tag lieh sich Beatrice ein besonderes Kleid, das die Queen schon in den 60er-Jahren zu einer Filmpremiere getragen hatte. Während diese Wahl zunächst wie eine durchdachte Hommage an den exquisiten Geschmack ihrer Großmutter erschien, behauptet eine Quelle gegenüber People nun anderes: Beatrice hätte ursprünglich geplant, in einem ganz anderen Brautkleid zu heiraten. Kurzfristig habe sie ihre Meinung über diese Robe dann aber geändert. "Beatrice bat die Queen um die Leihgabe, und diese wurde ihr freundlicherweise gewährt. Es war für beide rührend", erklärte der Insider.

Ein Freund von Beatrice soll zusätzlich von dem Hochzeitsoutfit der Prinzessin geschwärmt haben. "Das Kleid und das Diadem hätten nicht passender sein können", meinte dieser – er schien von der kurzfristigen Planänderung nicht allzu überrascht gewesen zu sein und stellte klar: "Beatrice spricht oft über ihre Großmutter, und es ist klar, dass es eine starke Bindung zwischen den beiden gibt."

