Die große Liebe auf Umwegen! Sila Sahin (34) ist seit Jahren glücklich an Samuel Radlinger (27) vergeben. Die beiden haben ihre Liebe im Juni 2016 sogar mit einer Hochzeit besiegelt und sind mittlerweile Eltern von zwei Kindern. In dem Fußballer hat die GZSZ-Bekanntheit einfach ihre große Liebe gefunden. Doch beinahe wäre es bei den beiden nicht mal zum ersten Date gekommen! Was war damals los?

Das heutige Paar wurde vor einigen Jahren durch Zufall auf Instagram aufeinander aufmerksam. Sila stolperte damals zufällig über ein Video, in dem Samuel mit der Gitarre in der Hand ein Lied zum Besten gab. Die Beauty hinterließ ihm ein virtuelles Herz dafür – und machte den heutigen Zweifach-Papa damit neugierig. "Dann kam von ihm: 'Über ein Hallo hätte ich mich auch gefreut.' Dann habe ich irgendwann hallo geschrieben und habe mir dann sein Profil angeschaut und gesehen, oh, er steht im Tor – sofort blockiert", offenbarte sie auf YouTube in der Web-Talkshow Lasst uns reden, Mädels!.

Doch davon ließ sich Samuel nicht abschrecken. "Er hat sich ein neues Profil erstellt und mir geschrieben, wieso ich ihn blockiert hätte. Und ich so, ja ich stehe einfach nicht auf Fußballer", erklärte Sila. Von dieser Antwort ließ sich der Hüne allerdings auch nicht aufhalten – er wollte die Schauspielerin unbedingt kennenlernen! "Irgendwann ist er dann nach Berlin gekommen und hat gefragt, ob wir uns treffen wollen und dann habe ich mich auch mit ihm getroffen", schmunzelte die Brünette.

Ot,Ibrahim/ActionPress Sila Sahin und Samuel Radlinger im Sommer 2017

Instagram / samuelradlinger30 Sila Sahin und Samuel Radlinger im Türkei-Urlaub

Instagram / samuelradlinger30 Sila Sahin und Samuel Radlinger im Februar 2020

