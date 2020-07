Sind Khloé Kardashian (36) und Tristan Thompson (29) etwa wieder ein Paar? Eigentlich hatte die Reality-TV-Bekanntheit dem Basketballspieler und Vater ihrer Tochter True (2) im vergangenen Jahr den Laufpass gegeben. Der Grund dafür war, dass er sie mit Jordyn Woods (22), der besten Freundin ihrer Schwester Kylie Jenner (22), betrogen haben soll. Inzwischen scheint die Blondine die Fehltritte aber verdaut zu haben: Offenbar dreht Khloé mit ihrem Ex sogar neue Episoden für Keeping up with the Kardashians!

Eine Quelle verriet nun dem Magazin People, dass die US-Realityshow – nach einer Zwangspause wegen der aktuellen Gesundheitslage – endlich wieder gedreht werden könne. Deshalb hätten sich Kim Kardashian (39), Khloé und deren Verflossener am vergangenen Mittwoch in Malibu gemeinsam vor die Kamera gestellt. Dabei sei eine neue "Keeping up with the Kardashians"-Folge aufgezeichnet worden, die "ausschließlich Khloé und Tristan" thematisiert. Ob die Ex-Partner ein Liebes-Comeback offenbaren? Immerhin soll ein weiterer Insider demselben Blatt kürzlich berichtet haben, die beiden würde "ihrer Beziehung eine zweite Chance geben".

Zu all dem hatte sich Khloé zwar bisher noch nicht geäußert – dafür erklärte sie Mitte Juli aber in einem "Keeping up with the Kardashians"-Bonus-Clip mit Moderator Andy Cohen (52): "Weißt du, Tristan und ich befinden uns gerade in einer ziemlich guten Phase. Warum sollte ich es mir den Rest meines Lebens selbst schwer machen? Ich muss mit ihm klarkommen." Glaubt ihr, die beiden sind wieder zusammen? Stimmt in der Umfrage unten ab!

Getty Images Khloé Kardashian bei der PrettyLittleThing LA Office Opening Party, 2019

Getty Images Tristan Thompson bei einem Basketballspiel im Februar 2020 in Cleveland

Getty Images "Keeping up with the Kardashians"-Star Khloé Kardashian im Oktober 2019



