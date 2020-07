Kristina Yantsen spricht über ihre weitere Familienplanung! Anfang Mai teilte die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin ihren Fans mit, dass sie im März zum ersten Mal Mutter geworden ist. Ihren kleinen Sohn will sie zwar größtenteils aus der Öffentlichkeit herauszuhalten – dafür versorgt sie ihre Community allerdings regelmäßig mit Updates aus ihrem neuen Alltag als Mama. Doch möchte Kristina in Zukunft noch mehr Kinder bekommen?

Gegenüber Promiflash verriet die ehemalige Kuppelshow-Kandidatin: "Auf jeden Fall möchte ich schon mehr Kinder." Zunächst wolle sie aber erst einmal eine Pause in der Nachwuchsplanung einlegen. "Der Kleine braucht ganz viel Aufmerksamkeit und Zeit", erklärte sie. Wie viele Babys sie sich nun genau wünscht, sagte die Essenerin nicht.

Das Mama-Sein ist für Kristina ein unbeschreibliches Gefühl. "Es ist ein Wunder, zu fühlen, wie sich ein Leben in dir entwickelt. Beobachten und mit Ungeduld auf meinen Kleinen warten", schrieb die gebürtige Kasachin vor wenigen Wochen unter einen Instagram-Post. Der Moment, in dem man "sein kleines Wunder" in den Armen halten, es küssen und umarmen könne, sei unbezahlbar.

