Langweilig kann jeder! Dass Rita Ora (29) das eine oder andere extravagante Teilchen in ihrem Schrank hängen hat, ist wohl schon lange kein Geheimnis mehr. Erst im März hatte sie für Schlagzeilen gesorgt, als sie mit einer gewagten Kombination aus Jogginghose mit Cut-outs und Lack-Lederjacke die Aufmerksamkeit der Fotografen auf sich zog. Nun erwischten Paparazzi die Sängerin aufs Neue in einem coolen Look, der zwar nicht ganz so ausgefallen, aber dennoch ein absoluter Hingucker ist.

Am Wochenende war Rita auf eine Geburtstagsparty eingeladen – für die Sause schmiss sich die Musikerin in ein ziemliches lässiges Outfit. Während ihre Wahl des Beinkleids auf eine etwas weiter geschnittene blaue Hose mit roten Accessoires fiel, durfte es oben dann etwas wilder sein: Sie trug ein Crop-Top mit Zebra-Muster und tiefem Ausschnitt, das neben ihrem Dekolleté auch den Blick auf ihren durchtrainierten Bauch preisgab. Dazu kombinierte sie jede Menge Ketten und High Heels.

Der Zebra-Print scheint es Rita besonders angetan zu haben. Im Juni posierte sie nämlich bereits in einem Bikini mit ähnlicher Musterung. Hin und wieder greift sie aber auch mal auf andere tierische Looks zurück – ein Schnappschuss auf ihrem Instagram-Profil zeigt sie beispielsweise in einem sexy Zweiteiler mit Leopardenflecken.

Will / MEGA Rita Ora, Sängerin

Instagram / ritaora Sängerin Rita Ora im Bikini

Instagram / ritaora Rita Ora im Bikini



