Wann macht Rita Ora (29) ihre Liebe endlich offiziell? In den vergangenen Jahren konnte die schöne Sängerin schon so manchen Promimann um ihren Finger wickeln: Unter anderem soll die "Your Song"-Interpretin eine Liaison mit One Direction-Hottie Liam Payne (26) gehabt haben. Seit wenigen Wochen wird der Musikerin nun eine Beziehung mit dem Regisseur Romain Gavras nachgesagt – und mit dem wurde Rita jetzt nach einer wilden Partynacht gesichtet!

Aktuelle Paparazzibilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen die Turteltauben am frühen Sonntagmorgen in London: In ihren Party-Outfits vom Vorabend laufen die Blondine und der Franzose zum Auto – die durchzechte Nacht ist den beiden deutlich anzusehen. Auf weiteren Fotos sieht man Rita und Romain zudem bei der Ankunft an einem Wohnhaus, das sie beide gemeinsam betreten.

Die Romanze zwischen der Sängerin und dem Filmemacher ist noch recht frisch. Freunde der 29-Jährigen bestätigten gegenüber The Sun jedoch bereits, dass sich zwischen den beiden etwas Ernstes anbahnt: "Sie ist richtig verliebt. Es ist das erste Mal seit Ewigkeiten, dass sie es mit jemandem ernst meint!"

KCS Presse / MEGA Romain Gavras

Will / MEGA Rita Ora in London, Juli 2020

Getty Images Rita Ora, Musikerin



