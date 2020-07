Dieses Schmuckstück bringt die Ehe-Gerüchteküche um Katie Price (42) mal wieder zum Brodeln! Das einstige Boxenluder hat offiziell erst seit wenigen Wochen wieder einen Partner: Der ehemalige Kuppelshow-Kandidat Carl Woods habe es ihr derart angetan, dass sie bereits über das Thema Hochzeit geredet haben sollen. Den Worten könnten nun auch Taten gefolgt sein: Katie wurde mit einem verdächtigen Klunker am Ringfinger abgelichtet!

Die 42-Jährige war sich bereits Anfang Juli sicher, in Carl ihren "perfekten Prinzen" gefunden zu haben – jetzt sind sie zusammen im ersten romantischen Urlaub, bei dem auch ihre Make-up-Artistin Zoe James zugegen ist. Die schoss jetzt ein besonderes Foto von Katie und veröffentlichte es in ihrer Instagram-Story. Darauf hält sie eine rote Rose in der Hand – an ihrem Finger prangt dabei ein schier nicht zu übersehender Ring. "Oh mein Gott", schrieb Zoe nur vermeintlich vielsagend daneben. Ein Pressesprecher des Models ruderte allerdings schon gegenüber The Sun zurück, die Britin habe lediglich einen "ausgelassenen Frauenabend" mit ihrer Busenfreundin verbracht.

Der bereits dreifach geschiedene Reality-TV-Star habe aber vor allem kürzlich feststellen dürfen, dass auf Carl Verlass ist: Als Katies Sohn Harvey (18) wegen drohendem Organversagen in eine Klinik eingeliefert werden musste, sei der Muskelmann nicht von ihrer Seite gewichen und habe ihr geholfen, wo er nur konnte: "In ihren Augen hat er absolutes Ehemann-Potenzial und Katie freut sich auf eine tolle Zukunft mit ihm", schwärmte jetzt ein Insider über ihre Beziehung gegenüber dem News-Outlet.

Instagram / katieprice Katie Price im Juli 2020

Instagram / zoejamesmua Katie Price im Juli 2020

Instagram / katieprice Katie Price und Carl Woods im Juli 2020



