Bei dem Keeping up with the Kardashians-Star Kim Kardashian (39) und Ehemann Kanye West (43) ist der Haussegen mächtig in Schieflage geraten – der Grund: Im Rahmen seiner Präsidentschaftskandidatur hielt der US-amerikanische Rapper eine emotionale Wahlkampfrede, in der er intime Details aus seinem Eheleben ausplauderte. Nach diesem Skandal drohte ihm seine Frau sogar mit der Scheidung. Kanye zog sich daraufhin auf seine Ranch in Wyoming fernab seiner Familie zurück, wo ihn Kim zuletzt besuchte. Doch wer kümmert sich in dieser turbulenten Zeit eigentlich um ihre vier Kinder? Scott Disick (37) tobte jetzt mit den Kardashian-Kids am Strand!

Neue Paparazziaufnahmen der Agentur Mega zeigen den Ex von Kourtney Kardashian (41) nun zusammen mit North (7) und Saint West (4), den beiden ältesten Kindern von Kim und Kanye, am Strand in Malibu. Dort stellte der TV-Star seine Vaterqualitäten unter Beweis: Gemeinsam mit seiner eigenen Tochter Penelope (8), seiner Nichte und seinem Neffen tobte der 37-Jährige ausgelassen über den Sand und spielte mit den Kids im seichten Wasser.

Währenddessen sah es im US-Bundestaat Wyoming bei Kim und Kanye weitaus weniger sorglos aus: In einem Auto wurden die beiden das erste Mal nach den Schlagzeilen zusammen gesichtet. Dabei wirkte Kim aufgelöst, unter Tränen führte sie mit ihrem Liebsten ein Krisengespräch – und auch Kanye schien sichtlich angespannt.

Anzeige

MEGA Scott Disick und die Kardashian-Kinder im Juli 2020

Anzeige

MEGA Scott Disick und die Kardashian-Kinder im Juli 2020

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West bei der Vanity Fair Oscar Party 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de