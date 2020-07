Das Warten hat ein Ende – jedenfalls fast! Seit geraumer Zeit fiebern die Fans dem Start vom Sommerhaus der Stars entgegen. Besonders seitdem neulich die gesamte Besetzung bekannt gegeben wurde, waren die TV-Zuschauer schon sehr gespannt darauf, wann RTL den Kampf der Promipaare endlich ausstrahlen würde. Jetzt steht fest, welchen Tag sie sich rot im Kalender anstreichen müssen: In rund sechs Wochen geht's los!

Wann beginnt der Kampf um den Titel "Promipaar 2020"? Vor wenigen Augenblicken teilte RTL mit: Die prominenten Pärchen begeben sich ab Mittwoch, den 9. September, in den TV-Ring. Zu Beginn ziehen insgesamt acht Couples unter ein Dach – im Verlauf der Staffel versprechen die Macher jedoch weiteren Promi-Nachschub.

Aufgrund der aktuellen Gesundheitskrise musste der Start des Formates in den Herbst verlegt werden – es konnte auch nicht wie üblich in einer Finca in Portugal gedreht werden. Stattdessen bezogen Georgina Fleur (30), Andrej Mangold (33) und Co. ein Haus im nordrhein-westfälischen Münsterland.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Jennifer Lange und Andrej Mangold, "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2020

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Georgina Fleur und Kubilay Özdemir, "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2020

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Annemarie Eilfeld und Tim Sandt, "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de