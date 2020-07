So sah Madonna (61) früher aus! Dass die Pop-Ikone kein Geheimnis aus ihrem Körper macht, dürfte bekannt sein: Die "La Isla Bonita"-Interpretin provoziert nicht nur auf Veranstaltungen und Konzerten mit knappen Outfits, auch in den sozialen Medien zeigt die US-Amerikanerin nur allzu gerne Haut. Jetzt hat sie ihre Community mit einem ganz besonderen Throwback-Pic überrascht: Und dabei scheint Madonna mit ihrem damaligen Körper gar nicht mehr zufrieden zu sein.

"Hungernde Tänzerin in einem Vintage-Kleid", betitelte die Musikerin das Foto aus vergangenen Tagen auf ihrem Instagram-Profil. Auf dem Schnappschuss verbeugt sich die junge Madonna in einem luftigen Kleid, an das Rosen befestigt sind. Sie hat noch ihre dunkle Naturhaarfarbe und wirkt extrem trainiert – das Bild könnte aus ihrer Zeit als Tänzerin stammen, noch bevor sie als Sängerin weltberühmt wurde. Dabei ermöglicht die Robe einen Blick auf die zarten Arme und das De­kolle­té des Superstars. Doch das scheint Madonna rückblickend zu schockieren. "Der Anblick dieses Fotos macht mich hungrig", schrieb sie.

Ihre Follower sind offenbar ganz anderer Meinung: Die Fans pflasterten die Kommentarspalte ihres Idols mit zahlreichen Herz-Emojis und etlichen Komplimenten. "Wow, so schön", "Du bist immer wundervoll, egal, was andere Menschen sagen" oder auch "Du warst schon damals einzigartig", lauteten nur ein paar der Kommentare aus ihrer Community.

Getty Images Madonna, Sängerin

Getty Images Madonna bei der Met Gala 2017

Getty Images Madonna, Sängerin



