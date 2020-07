Neues Schwanger-Update von Vanessa Neigert (28): Die quirlige Beauty machte sich durch ihre Schlager-Performances bei der beliebten deutschen Talentshow DSDS einen Namen. Seitdem arbeitet sie als Musikerin. Doch nun hat sie auch privat ein sehr großes Projekt, um das sie sich kümmern muss – Vanessa ist nämlich zum zweiten Mal schwanger. Jetzt verriet die Schlagersängerin, wann ihr Baby das Licht der Welt erblicken wird – es dauert gar nicht mehr so lange.

Auf Instagram veröffentlichte die einstige Castingshow-Teilnehmerin nun einen Schnappschuss, auf dem sie ihren Babybauch in fortgeschrittenem Zustand zeigt. Dazu schrieb sie im zugehörigen Bildbeitrag: "Neun Wochen noch!" Bald kann Vanessa also auch ihre Tochter in den Arm nehmen – sie ist bereits Mama eines kleinen Sohnes. Ihre Fans sind ganz aus dem Häuschen und wünschen ihr in den Kommentaren ganz viel Glück für den Schwangerschafts-Endspurt.

Im Promiflash-Interview verriet die Künstlerin vor Kurzem noch, wie positiv sie auch heute noch über ihre Zeit bei Dieter Bohlen (66) denkt. "Ich werde die Zeit bei DSDS nie vergessen und bin sehr dankbar, ein Teil von DSDS zu sein", erklärte Vanessa.

Anzeige

Instagram / vanessa_neigert Sängerin Vanessa Neigert

Anzeige

Instagram / vanessa_neigert Vanessa Neigert, ehemalige DSDS-Teilnehmerin

Anzeige

Instagram / vanessa_neigert Vanessa Neigert, 2020 in Northeim



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de