So sind Joe Jonas (30) und Sophie Turners (24) erste Tage als frischgebackene Eltern! Der Sänger und die Schauspielerin fieberten über Monate ihrem ersten Nachwuchs entgegen – und vor wenigen Tagen war es dann soweit: Durch einen Sprecher ließen die Promis die Geburt ihrer Tochter bestätigen. Ein Insider plaudert nun aus, wie die ersten Tage als kleine Familie für die beiden sind.

"Sie sind zu Hause und richten sich ein. Joe steht parat und ist sehr engagiert. Er möchte alles tun, was er kann, liebt es, bei seinem Baby zu sein und will Sophie mit allem helfen", weiß eine Quelle von E! News. Die Eheleute seien so happy über ihren Nachwuchs, dass sie ihr privates Glück mit allen teilen wollen. Sie "haben Bilder an Freunde geschickt und machen FaceTime, um sie stolz zu präsentieren", erklärt der Informant.

Gegenüber der Öffentlichkeit halten sich Sophie und Joe hingegen bedeckt. Bisher verrieten sie keine weiteren Details. TMZ berichtete allerdings, dass ihr Nachwuchs auf den Namen Willa hören soll. Der Name stammt aus dem Deutschen und bedeutet unter anderem tapfere Beschützerin.

MEGA Joe Jonas und seine Frau Sophie Turner in Los Angeles

Will / MEGA Sänger Joe Jonas und Ehefrau Sophie Turner im Februar 2020

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner



