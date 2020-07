Am Dienstag starteten Umut Kekilli (36) und Ina Maria Schnitzer in einen neuen Lebensabschnitt: Das Paar hat zum ersten Mal Nachwuchs bekommen! Der Profikicker und seine Liebste hießen ihre Tochter Kaia auf der Welt willkommen und teilten mittlerweile sogar bereits ein erstes Foto mit der Kleinen. Alles in allem macht das Trio nur wenige Tage nach der Geburt bereits einen äußerst entspannten Eindruck. Kein Wunder, schließlich verlief die Entbindung absolut reibungslos.

Abgesehen davon, dass der errechnete Geburtstermin nicht eingehalten wurde, scheint es zu keinerlei Komplikationen gekommen zu sein. "Unsere kleine Maus kam eher als geplant auf die Welt", erzählt Ina auf Nachfrage von Promiflash. Kaia habe nicht lange auf sich warten lassen: "Ich bin Dienstagmorgen mit Wehen aufgewacht, dann sind wir gleich ins Krankenhaus gefahren und ein paar Stunden später war sie da."

Umut sei in jenen Stunden nicht von Inas Seite gewichen. Ob der ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmer auch bei der Geburt selbst vor Ort war? "Ja, er war dabei und er durfte auch bei uns im Krankenhaus schlafen", berichtet die frischgebackene zweifache Mutter.

Instagram / umut_kekilli Umut Kekilli, Ina Maria Schnitzer und ihre Tochter Kaia

Privat Umut Kekilli und Ina Maria Schnitzer im Februar 2020

Instagram / umut_kekilli Umut Kekilli mit seiner Tochter Kaia

