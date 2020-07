Bonnie Strange (34) sorgt mal wieder für Schnappatmung! Dass die Beauty sich gerne mal präsentiert, wie Gott sie schuf, ist kein Geheimnis. Auch nach seinem Playboy-Cover im Jahr 2018 begeistert das Model seine Fans noch regelmäßig mit erotischen Fotos – und viel nackter Haut. Doch mit diesem Video hat sie sich mal wieder selbst übertroffen: Total verführerisch und splitterfasernackt posiert Bonnie in ihrem Pool!

Hier hat sicherlich so mancher Fan ganz genau hingesehen! In dem Video, das sie via Instagram veröffentlichte, läuft Nackedei Bonnie mit wehenden Haaren durch ihren heimischen Pool. Zwar verdeckt sie ihre bloßen Brüste elegant mit ihren Armen, doch die Mühe, auch ihren nackten Po zu verstecken, macht sie sich nicht – im Gegenteil: sie setzt ihren Booty unter Wasser perfekt in Szene. Und als wäre dieser Anblick allein noch nicht sexy genug, blickt die 34-Jährige immer wieder neckisch über ihre Schulter in die Kamera.

Der superheiße Clip brachte Bonnie bereits Tausende Komplimente ein – darunter auch von Moderatoren-Kollegin Frauke Ludowig (56): "Du siehst Kracher aus", schwärmt sie in der Kommentarspalte. "Du bist wunderschön", betont zudem ihr BFF Riccardo Simonetti (27). YouTube-Beauty Paola Maria (26) und Germany's next Topmodel-Siegerin Stefanie Giesinger (23) lassen zudem Feuer-Emojis da.

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange, Model

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange im Dezember 2019

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange, Model



