Claudia Obert (58) kehrt zum großen Bruder zurück! 2017 hatte die Luxuslady bei Promi Big Brother noch selbst um den Sieg gekämpft. Aufgefallen war sie damals allerdings besonders durch ihre feuchtfröhliche Ader und ihre anzüglichen Sprüche. Gut drei Jahre später darf die Ladenbesitzerin jetzt noch mal in die Überwachungswelt eintauchen: Claudia wird Kommentatorin ihrer eigenen "Promi Big Brother"-Show im Netz!

Das gab Sat.1 am Freitag in einer Pressemeldung bekannt: Claudia soll eine eigene Onlineshow auf PromiBigBrother.de und Joyn bekommen, die immer sonntags und mittwochs ausgestrahlt wird. In dem digitalen Spin-off kommentiert die Champagner-Liebhaberin die Geschehnisse der vergangenen Episoden – ein paar freche Sprüche sind da vorprogrammiert. "Mit mir bekommt ihr das Gefühl, hautnah dabei zu sein und viel lustiges Entertainment. [...] Freut euch auf den Boss, der die Spreu vom Weizen trennt – Claudia!", beschreibt die 58-Jährige selbst ihren neuen Job in der Mitteilung. Die erste Episode ihres Formats soll bereits am 10. August laufen.

Doch Claudia ist nicht die einzige ehemalige Bewohnerin, die erneut ein Teil von "Promi Big Brother" wird: Auch Jenny Elvers (48) und Janine Pink (33) kehren zurück. Die beiden werden die Episoden jeweils am Folgetag als Expertinnen im "Frühstücksfernsehen" kommentieren.

