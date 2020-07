Hier treffen sich absolute Weltstars! Die MTV Video Music Awards zählen zu den wichtigsten und größten Musikpreisen der Musikszene. Am 30. August werden wieder etliche große Künstler in Brooklyn, New York City für ihre musikalischen Werke ausgezeichnet. Doch welche Stars haben in diesem Jahr besonders viele Chancen auf einen der beliebten Astronauten-Pokale? Diese Musiker führen die Liste der VMA-Nominierungen 2020 an!

Die absoluten Spitzenreiter sind Lady Gaga (34) und Ariana Grande (27), die jeweils für ganze neun Auszeichnungen nominiert sind, wie MTV nun auf der offiziellen Internetseite verkündete. Darunter schlappe sieben Nominierungen für ihren gemeinsamen Hit "Rain On Me" – und zwar in den Kategorien Video des Jahres, Song des Jahres, beste Zusammenarbeit, bester Popsong, beste Kameraführung, beste visuelle Effekte und beste Choreografie. Außerdem wurde Ariana unter anderem zusammen mit Justin Bieber (26) für das Lied "Stuck with U" in der brandneuen Kategorie "Bestes zu Hause produziertes Musikvideo" nominiert.

Dabei bekommen die beiden Chartstürmerinnen beispielsweise Konkurrenz von "everything i wanted"-Interpretin Billie Eilish (18) und "Blinding Lights"-Sänger The Weeknd (30), die für jeweils sechs Preise nominiert sind. Aber auch Taylor Swift (30) darf sich über ganze sechs Nominierungen freuen – dicht gefolgt von Drake (33), Dua Lipa (24), J. Balvin (35) und Justin Bieber, deren Werke in jeweils vier Kategorien nominiert sind.

Getty Images Lady Gaga, Sängerin

Getty Images Billie Eilish im Jahr 2020

Getty Images The Weeknd in San Antonio, Texas im Oktober 2017



