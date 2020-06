Blue Ivy Carter (8) tritt in die Fußstapfen ihrer berühmten Eltern! Dass die älteste Tochter von Weltstar Beyoncé (38) und Hip-Hop-Legende Jay-Z (50) keine Scheu vor dem Blitzlichtgewitter hat, bewies sie bereits einige Male auf roten Teppichen. Aber nicht nur Red-Carpet-Auftritte meistert sie neben ihrer Mama in stylishen Outfits mit Bravour. Jetzt gewinnt die Achtjährige sogar einen BET Award für ihre musikalische Leistung!

Der Song, für den die Kleine geehrt wird, heißt "Brown Skin Girl" und entstammt Beyoncés Album "The Lion King: The Gift". Sowohl Wizkid (29) als auch Rapper Saint Jhn haben an dem Track mitgearbeitet. Die Tochter der "Crazy In Love"-Interpretin setzte sich in ihrer Kategorie damit gegen Megastars wie Alicia Keys (39), Ciara (34) und Missy Elliott (48) durch. Laut Hollywood Reporter ist Ivy damit die jüngste Gewinnerin in der Geschichte der Preisverleihung.

Doch das ist nicht das erste Mal, dass das Mädchen einen Preis mit nach Hause nehmen darf. Letztes Jahr gewann sie für ihre Fähigkeiten als Texterin beim gleichen Song bereits den Ashford & Simpson Songwriter's Award. Ihr Opa Mathew Knowles (68) ist von dem Talent seiner Enkelin schon lange überzeugt und prophezeite ihr eine musikalische Karriere. "Ich glaube, wir sehen das alle in ihr. Sie ist einfach unglaublich und erinnert mich sehr an Beyoncé", gab er kürzlich gegenüber Us Weekly an.

Getty Images Jay-Z, Beyonce und Blue Ivy Carter auf den MTV Music Awards im Jahr 2014

Getty Images Blue Ivy Carter und Beyoncé bei der "König der Löwen"-Weltpremiere

Christopher Polk / Getty Jay-Z und seine Tochter Blue Ivy



