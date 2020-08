Lily Allen (35) ist seit Jahren eine erfolgreiche Sängerin. Doch so bunt wie ihre Outfits manchmal sind – in ihrem Leben war nicht immer alles so farbenfroh. Die "Not Fair"-Interpretin hatte mit Alkohol- und Drogenproblemen zu kämpfen. Glücklicherweise liegt diese Zeit aber hinter ihr – denn die Musikerin feierte vor wenigen Tagen ein ganz besonderes Jubiläum: Seit einem Jahr ist Lily nun schon drogenfrei!

Diesen freudigen Meilenstein zelebrierte die 35-Jährige ziemlich lässig im Bikini auf der italienischen Insel Capri. Auf mehreren Instagram-Bildern präsentiert sich die Beauty total happy und strahlend schön – und will sich daran erinnern, dass sie nicht mehr so enden möchte, wie während ihrer Sucht. "Ein Jahr komplett clean. Ich bin einfach so dankbar für meine Gesundheit und mein Glück", betitelte Lily ihren Netz-Beitrag stolz.

Dass es der Künstlerin aktuell so gut geht, dürfte wohl auch an ihrem Freund David Harbour (45) liegen. Seit knapp einem Jahr daten sich Lily und der Stranger Things-Star nun schon. Erst vor wenigen Monaten sind Verlobungsgerüchte aufgekommen, bestätigt haben die beiden bisher aber nichts.

Instagram / lilyallen Lily Allen im Juli 2020

Instagram / lilyallen Lily Allen, Musikerin

ActionPress/Backgrid Lily Allen und David Harbour



