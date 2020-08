Der Kleine ist jetzt ein Großer! Zwischen Kim Kardashian (39) und ihrem Mann Kanye West (43) fliegen aktuell mächtig die Fetzen: Die Reality-TV-Darstellerin soll sich von dem Rapper scheiden lassen wollen, weil dieser zuletzt immer mehr private Details aus ihrem Leben enthüllte und schwere Vorwürfe ihr gegenüber äußerte. Von all den Negativschlagzeilen scheint die Unternehmerin nun ablenken zu wollen – mit einem neuen Foto ihres Söhnchens Psalm (1). Und das sorgt bei Kims Fans für großes Staunen!

Denn der jüngste Spross der berühmten Eltern ist richtig groß geworden! Das zeigt ein Bild, das die 39-Jährige am Mittwoch bei Instagram postete: Auf dem Schnappschuss sind ihre Nichte True Thompson (2) und ihr Sohn Psalm zu sehen, wie sie nebeneinanderstehen. Zu der Aufnahme schrieb Kim stolz: "Diese beiden sind beste Freunde!" Ihre Follower sind davon begeistert: "Wow, Psalm ist echt groß geworden!" und "Psalm wächst so schnell!", staunten sie in den Kommentaren.

Dass ihr Sohnemann auf dem Foto so selbstbewusst auf beiden Beinen steht, dürfte auch Kim selbst total überrascht haben: Schließlich enthüllte die einstige BFF von Paris Hilton (39) erst im Juni, der Einjährige würde gerade seine ersten Schritte machen. Dazu postete sie zugleich zwei Bilder – und seit deren Aufnahme ist Psalm auf jeden Fall noch ein Stück gewachsen.

Instagram / kimkardashian True Thompson und Psalm West

Twitter / Ye Psalm West, Kanye West und Kim Kardashians Sohn

Facebook / Kim Kardashian Psalm West und Kim Kardashian



