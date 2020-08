Ariel Winter (22) und Rico Rodriguez scheinen sich noch ziemlich gut zu verstehen. Elf Jahre lang standen die beiden für die Serie Modern Family gemeinsam vor der Kamera. Ende Februar wurde die letzte Folge der Sendung gedreht, doch zwischen den Schauspielern scheint nach wie vor eine tiefe Bindung zu bestehen. Zu Ricos Geburtstag richtete Ariel jetzt süße Worte an ihren Co-Star.

In ihrer Instagram-Story gratulierte die Beauty ihrem Kumpel zu seinem 22. Geburtstag und teilte auf der Plattform ein Throwback-Bild der beiden. Auf dem Schnappschuss steht sie auf einer Bank, um Rico liebevoll umarmen zu können. Dabei grinsen beide happy in die Kamera und tragen sogar fast Partnerlook: Sowohl Rico als auch Ariel tragen ein rotes Shirt und dazu dunkle Jeans. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, ich liebe dich so sehr", unterschrieb sie den Beitrag.

Auch die gemeinsame Kollegin Sarah Hyland (29) lässt dem Manny-Delgado-Darsteller eine rührende Botschaft via Social Media zukommen. Sie veröffentlichte eine Aufnahme von Rico, die sie laut eigener Aussage am letzten Tag der "Modern Family"-Dreharbeiten geschossen habe. "Du bist zu einem tollen Mann herangewachsen und ich hoffe, du hast einen magischen Geburtstag", schrieb die 29-Jährige.

Instagram / arielwinter Rico Rodriguez und Ariel Winter

Getty Images Der "Modern Family"-Star Rico Rodriguez

Getty Images Sarah Hyland, Schauspielerin



