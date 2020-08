In wenigen Tagen ist es endlich so weit: Am 7. August startet Promi Big Brother in die nächste Runde! In diesem Jahr dürfen die Zuschauer sich statt der bisherigen zwei gleich über drei Wochen Reality-TV-Spaß freuen. Doch die wichtigste Frage war bisher noch offen: Wer kämpft dieses Jahr um die 100.000 Euro Siegprämie? Am Sonntagnachmittag wurde mit Schauspielerin Jasmin Tawil (38) die erste Kandidatin bestätigt. Jetzt sind 13 weitere Stars enthüllt worden, die kommende Woche in den Container ziehen sollen!

Richtig gehört, 13 weitere! Wie Bild erfahren haben will, sollen sich in diesem Jahr erstmals stolze 14 VIPs am "Promi Big Brother"-Set tummeln – im Laufe der Show sollen dann noch zwei weitere nachrücken. Darunter sind Michael Ballacks (43) Ex-Frau Simone Ballack (44), Queen of Drags-Kandidatin Katy Bähm (26), Love Island-Hottie Mischa Mayer alias Beton-Mischa, Beauty & The Nerd-Bekanntheit Emmy Russ, Ballermann-Star Ikke Hüftgold, 4 Blocks-Star Senay Güler, QVC-Moderator Sascha Heyna, Profi-Tennisspielerin Claudia Kohde-Kilsch, die Schweizer Ex-Bachelorette Adela Smajic, Comedian Udo Bönstrup (26) sowie gleich zwei Berlin - Tag & Nacht-Bekanntheiten: Elene Lucia Ameur und Saskia Beecks (32).

Zu guter Letzt wird auch Kathy Kelly (57) ihr Glück bei "Promi Big Brother" versuchen – damit ist sie das erste Kelly Family-Mitglied, das in einem großen Reality-TV-Format mitwirkt. Was hat sie dazu bewogen? "Ich mache vor allem mit, weil ich die Sendung so mag. Seit sieben Jahren denke ich schon darüber nach mitzumachen. Ich selber habe ja so was wie 'Big Brother' viele Jahre lang im echten Leben gelebt und jetzt fasziniert es mich, dass ich mitmachen kann", erklärte sie gegenüber dem Medium.

Anzeige

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer, Influencer

Anzeige

Instagram / saskiabeecks Saskia Beecks, Juni 2020

Anzeige

ActionPress Senay Güler, 2019

Sebastian Gabsch / Future Image Kathy Kelly in der TV Show "Das Adventsfest der 100000 Lichter 2017"

Instagram / claudiakohdekilsch Claudia Kohde-Kilsch im Jahr 2020

RTL2 / Berlin - Tag & Nacht Elene Lucia Ameur, ehemalige "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

Instagram / emmyruss1 Emmy Russ, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin

Instagram/saschaheyna Moderator Sascha Heyna, Februar 2020

Instagram / adela_bachelorette2018 Adela Smajic, Moderatorin

Instagram / udo Udo Bönstrup, YouTuber

ActionPress Simone Mecky-Ballack bei Petkos Fight Night im Maritim Hotel

Instagram / katybaehm Katy Bähm im Mai 2020

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil, Schauspielerin

Jens Krick / Future Image / ActionPress Ikke Hüftgold bei "Hart aber Fair"



