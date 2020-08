Gibt es im Leben von Scott Disick (37) etwa eine neue Frau? Aktuell kursieren viele Gerüchte um das Liebesleben des Keeping up with the Kardashians-Stars: Zum einen war er zuletzt des Öfteren zusammen mit seiner Ex Kourtney Kardashian (41), der Mutter seiner drei Kinder, gesichtet worden. Außerdem hatte ihn offenbar trotz Beziehungspause auch das Model Sofia Richie (21) zu einem gemütlichen Filmabend besucht. Kourtney machte das Liebeswirrwarr um ihren Ex-Freund jetzt perfekt: Sie streute einen vermeintlichen Hinweis auf eine neue Beziehung!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Kourtney nun einen Schnappschuss von einem ausgelassenen Treffen mit dem TikTok-Sternchen Addison Rae (19). Auf der Aufnahme sitzen die beiden Freundinnen vor einer traumhaften Kulisse an einem Tisch und lachen glücklich. Doch ihre Community hatte vor allem Augen für ein ganz anderes Detail – und zwar die Bildunterschrift. "Die Freundin meines Mannes und ich tauschen Geschichten aus", betitelte die dreifache Mutter das Foto und schürte damit weitere Gerüchte an.

Mit diesem Post sorgte die 41-Jährige jedoch nicht nur für Begeisterung, sondern vor allem für ordentlich Verwirrung bei ihren Fans. "Ich bin wirklich total durcheinander wegen der Bildunterschrift", "Wie bitte, die Freundin ihres Ehemanns?!", oder auch "Was willst du uns damit sagen?", ließen einige Follower in der Kommentarspalte verlauten.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Addison Rae im Juli 2020

Instagram / addisonraee Addison Rae, TikTok-Megastar

Getty Images Scott Disick, TV-Bekanntheit



