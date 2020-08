Was ist denn bloß mit Jane Seymours (69) Haaren passiert? Die Schauspielerin, die einem großen TV-Publikum noch aus der Serie "Dr. Quinn" bekannt sein dürfte, in der sie die Titelheldin verkörperte, ist außerdem berühmt für ihre charakteristische lange erdbeerblonde Mähne. Die scheint jetzt aber der Vergangenheit anzugehören. Auf einem neuen Foto zeigt sich das einstige Bond-Girl nun mit einem grauen Schopf.

Ein geblümter Sonnenschirm, ein Schal, eine Wollstrickjacke und die plötzlich ergrauten Haare – das scheint Janes neuer Look zu sein, den sie auf Instagram präsentierte. In der Bildunterschrift gibt die Britin allerdings Entwarnung und erklärt, dass sie auf dem Schnappschuss Ruby darstelle, die Hauptfigur im Film "Ruby's Choice". Es handelt sich bei der plötzlichen Typveränderung der vierfachen Mama also lediglich um eine Perücke und ein Kostüm. Ihre Kult-Mähne ist demnach weiterhin intakt.

In der australischen TV-Sendung The Morning Show hat Jane über den Inhalt des Dramas bereits einiges verraten: "Es geht um eine Frau mit Demenz und wie ihre Familie und sie selbst damit umgehen." Die 69-Jährige führt weiter aus, dass sie glaube, das Projekt habe eine wichtige Botschaft, weil viele Leute tatsächlich nicht wüssten, wie sie mit dementen Menschen umgehen sollen.

