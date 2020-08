Sara Kulka (30) hat seit einigen Wochen mit einem ungebetenen Chatpartner zu kämpfen! Für gewöhnlich hält die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ihre Community im Netz mit regelmäßigen Einblicken in ihren Alltag auf dem Laufenden: egal ob beim Spaziergang mit ihren beiden Töchtern, den typischen Aufgaben im Haushalt oder einem Ausflug an den Strand. Jetzt erhält das Model aber immer mehr unangenehme Nachrichten – und das aus folgendem Grund: Sara hat einen Stalker im Netz!

Anfangs dachte Sara, sie habe es in ihrem Instagram-Postfach mit einer jungen Frau zu tun, die sich austauschen möchte. Inzwischen hat die Blondine mehr Details zu dem anonymen Schreiber: "Es ist ein junger Mann, wurde mir mitgeteilt", verriet sie gegenüber RTL. Der Stalker zeige neben mütterlicher Fürsorge auch Liebesgefühle zu der zweifachen Mutter. Dabei erreichten Sara unter anderem folgende Zeilen ihres Stalkers, die nicht nur lästig sind, sondern sie auch regelrecht ängstigen: "Pass auf in der Dunkelheit, da draußen wartet bestimmt der nächste Entführer auf dich!"

Bereits mehrfach habe Sara den Fremden blockiert – doch er meldete sich immer wieder unter einem neuen Profil bei ihr zurück. "Dann habe ich gesagt 'So jetzt reicht's, jetzt gehe ich zur Polizei'", erklärte die 30-Jährige. Seitdem herrscht Funkstille. "Trotzdem ist es so ein mulmiges Gefühl, wenn ich irgendwo laufe, wo ich mich sonst sicher gefühlt habe, drehe ich mich jetzt um und gucke, ob er irgendwo dahinter steckt", gestand sie.

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka mit ihren Töchtern, Juli 2020

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, bekannt durch GNTM

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, Influencerin



