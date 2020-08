Dennis sehnt sich nach Nähe! Der Wuppertaler versucht aktuell, bei Schwiegertochter gesucht die Richtige zu finden. Bisher liefern sich Charleen und Romina ein knallhartes Kopf-an-Kopf-Rennen – schließlich lässt der TV-Junggeselle noch nicht wirklich durchblicken, welche Bewerberin die Nase vorne hat. Mit einer Aktion könnten sich die Damen jetzt jedoch direkt in Dennis' Herz katapultieren: Der Singlemann will endlich Körpereinsatz sehen!

Auch in der Anwesenheit ihrer Konkurrentin sollen seine Auserwählten ihm mit einer intimen Geste zeigen, dass sie wirklich Interesse an ihm haben. "Ich würde mir für die nächsten Tage wünschen, dass [...] Charleen oder Romina auf mich zukommen und mich mal umarmen oder mich auch mal streicheln", verrät der 34-Jährige im Einzelinterview. "Also das fänd ich schon schön, wenn das mal passieren würde."

Ob die Frauen diesen Schritt wagen? Charleen scheint im Grunde nicht abgeneigt zu sein. "Ich fühle mich zu ihm hingezogen. Ich würde ihn auch gerne mal berühren oder körperliche Nähe zulassen", gesteht die 25-Jährige, macht allerdings deutlich: "Aber ich würde jetzt im Beisein von Romina nicht mit ihm kuscheln."

Anzeige

TVNOW Dennis, Carmen und Romina bei "Schwiegertochter gesucht"

Anzeige

TVNOW Mama Carmen, Dennis, Romina und Charleen bei "Schwiegertochter gesucht" 2020

Anzeige

TVNOW Dennis und seine Mutter Carmen, "Schwiegertochter gesucht" 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de