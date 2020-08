Steht die Ehe von Kim Kardashian (39) und Kanye West (43) doch nicht vor dem Aus? Seit einigen Tagen ist das Glamourpaar nicht mehr aus den Schlagzeilen wegzudenken. Der Grund: Der Rapper hatte vor Kurzem einen emotionalen Zusammenbruch in der Öffentlichkeit, bei dem er viele private Details aus seinem Leben mit dem Reality-Star preisgab. Seitdem denkt die Beauty über eine Scheidung nach – oder doch nicht mehr? Kim und Kanye sollen der Kinder wegen ihrer Liebe noch eine Chance geben wollen!

Nachdem die 39-Jährige kürzlich mit ihrem Ehemann über die Eheprobleme gesprochen hatte, standen die beiden wieder mehr in Kontakt. "Kanye hat sich all ihre Sorgen angehört. Er hat ihr einige Versprechungen gemacht. Kim sieht eine Scheidung immer noch als allerletzten Ausweg", so ein Insider gegenüber People. Der 43-Jährige soll sogar einen Familientrip vorgeschlagen haben, Kim soll damit einverstanden gewesen sein.

"Sie ist sich nicht sicher, ob das ihre Ehe retten kann, aber sie will es vor allem für ihre gemeinsamen Kinder versuchen", erzählte die Quelle dem Onlineportal weiter. Unterstützung in dieser schweren Zeit bekommt die Unternehmerin vor allem von ihrer berühmten Familie – Momager Kris Jenner (64) soll ihrer Tochter während dieser Krise nicht von der Seite weichen.

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern, Juli 2020

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West bei der Met-Gala 2019

Anzeige

Getty Images Kris Jenner und Kim Kardashian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de