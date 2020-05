Das Baby in Hilaria Baldwins (36) Bauch braucht immer mehr Platz! Die Buchautorin erwartet ihr fünftes Kind mit Ehemann Alec Baldwin (62) – und trotz ihrer beachtlichen Erfahrung mit Schwangerschaften ist doch jede einzelne für eine Mama etwas ganz Besonderes. Und so ist die Schauspielerin wieder völlig aus dem Häuschen, wenn sie ihre immer größer werdende Kugel sieht: Die Elastizität eines schwangeren Körpers findet sie unglaublich!

In einer Instagram-Story zeigte sich die vierfache Mutter in einen weiß-grünen Bikini und genoss sichtlich die Sonnenstrahlen. Dabei legte sie zärtlich ihre Hand auf ihren Bauch, der mittlerweile richtig rund geworden ist! "Wenn ich mir Fotos von mir ansehe, auf denen ich nicht schwanger bin, bin ich überwältigt von der Körpertransformation", schrieb die Brünette unter einem anderen Post. "Ich bin so glücklich, dass ich diese Reise so viele Male erleben konnte", ließ die 36-Jährige ihre bisherigen Schwangerschaften Revue passieren.

Aber die neue Schwangerschaft erinnere sie auch an ihre erste mit Töchterchen Carmen. Damals sei die gebürtige Spanierin noch sehr ängstlich gewesen. "Jetzt bin ich vollkommen ruhig und akzeptiere alle Veränderungen meines Körpers, die nötig sind, die kleinen Menschen gesund heranwachsen zu lassen", schrieb die Yogalehrerin. Deswegen verzichte sie weiterhin nicht auf ihr Workout-Programm – nicht für ihr Äußeres, sondern um ihrem Body die Wertschätzung zu geben, die er verdiene.

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin, 2020

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin im Mai 2020

Getty Images Alec und Hilaria Baldwin im April 2019



