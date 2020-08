Jetzt wollen sie gemeinsam durchstarten! Suzana Motika und Stefanie Morela haben sich in der neuen Gesangshow Battle of the Bands kennengelernt. Dabei traten die Sängerinnen in einer Girlband gegen die Boys an. Doch bereits in der ersten Folge wurden die Künstlerinnen von ihren Konkurrenten ausgewählt. Doch anscheinend haben sie sich in kürzester Zeit miteinander angefreundet: Suzana verriet nun Promiflash: Sie und Stefanie arbeiten bereits an neuer Musik zusammen!

"Wir haben auf jeden Fall denselben Charakter und es wird in Zukunft definitiv bei einer Freundschaft bleiben", erklärte Suzana im Gespräch mit Promiflash. Das einzige Problem sei, dass sie selber in der Schweiz lebe und ihre neue Freundin in Deutschland. [Trotzdem] denke ich, dass von uns musikalisch was zusammen kommen wird", gab die Blauhaarige bekannt.

Auch Stefanie selbst bestätigte diese innige Freundschaft. "Von den Girls habe ich Suzana direkt ins Herz geschlossen", stellte die Leipzigerin klar. Sie habe eine sehr ehrliche und direkte Art, was die 29-Jährige sehr schätze. Hättet ihr gedacht, dass die ehemaligen "Battle of the Bands"-Kandidatinnen sich so gut verstehen und sogar zusammen arbeiten wollen? Stimmt unten in der Umfrage ab!

Anzeige

Instagram / suzana_motika_official Suzana Motika im Juli 2020

Anzeige

Instagram / stefaniemorela Stefanie Morela im Jahr 2020

Anzeige

Instagram / stefaniemorela Stefanie Morela, "Battle of the Bands"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de