Mit dem Geld hat sie etwas ganz Besonderes vor! Jennifer Frankhauser (27) sorgte vor wenigen Tagen für die Schlagzeile schlechthin: Nachdem Saskia Beecks (32) noch vor Staffelauftakt dem Cast von Promi Big Brother den Rücken gekehrt hatte, rückte tatsächlich Jenny als Kandidatin nach. Und ihre Mitstreiter können sich schon mal warm anziehen, denn die Netz-Bekanntheit möchte unbedingt das Rennen machen. Die Siegprämie ist auch bereits verplant – mit dem Geld will sie einem besonderen Menschen eine Freude machen.

Im Interview mit Sat.1 erklärt die Ludwigshafenerin jetzt, warum sie sich in den Kopf gesetzt hat, die Show als Siegerin zu verlassen. "Ich möchte unbedingt gewinnen, weil ich die Gewinnsumme mit meiner Oma teilen möchte", gibt Jenny preis. Ihr Opa ist Ende vergangenen Jahres gestorben, und sie will ihrer Oma offenbar finanziell unter die Arme greifen. "Ich mache das also nicht nur für mich, sondern auch für meine Oma, damit sie ihr Geld nicht mehr sparen muss. Das habe ich ihr vorher allerdings nicht gesagt. Jetzt weiß sie es", schildert die 27-Jährige die Lage.

Gute Chancen, das Format zu rocken, hat Jenny allemal. Schließlich bringt sie bereits Reality-TV-Erfahrung mit und war 2018 von den Zuschauern sogar zur Dschungelcamp-Königin gewählt worden. Verschafft ihr das womöglich einen Vorteil? "Vielleicht einen kleinen, weil ich mich eben null verstelle und es gewohnt bin, dass ich vor einer Kamera stehe. Ich rede vor einer Kamera genauso wie privat", erklärt die Influencerin und fügt hinzu: "Wenn man damit nicht so viel Erfahrung hat, könnte das den einen oder anderen vielleicht dazu verführen, sich zu verstellen, und das ist der große Fehler."

