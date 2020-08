Jana Ina Zarrella (43) ist momentan eine der begehrtesten Moderatorinnen im deutschen Fernsehen. Die Ehefrau von Ex-Brosis-Star Giovanni Zarrella (42) ist beispielsweise das Gesicht des Erfolgs-Kuppelformats Love Island und punktet hier vor allem mit ihrer offenen und herzlichen Art sowie dem familiären Umgang mit den Kandidaten während und nach der Show. Jetzt erzählt Jana Ina, wie intensiv der Kontakt mit den Ex-Teilnehmern bis heute ist.

Im Promiflash-Interview im Rahmen eines Pressetermins der neuen Reality-Musikshow Battle of the Bands – Boys vs. Girls, die Jana Ina seit Donnerstag, 30. Juli, um 20:15 Uhr bei RTL2 moderiert, erzählt sie: "Die 'Love Island'-Kandidaten sind wie meine Kinder." Sie verfolge mit großer Freude die Weiterentwicklung der Newcomer und gratuliere ihnen regelmäßig bei Neuigkeiten: seien es Babynews oder eine neue Show. "Wir sind diesen Weg zusammen angefangen und ich freue mich, dass ich weiterhin Teil ihres Lebens sein darf und sie begleiten darf”, erzählt sie weiter.

Vor allem mit Elena Miras (28) und Mike Heiter (28), die sich bei der ersten Staffel der Dating-Show kennen und danach auch lieben gelernt haben, pflegt sie regelmäßigen Kontakt. Auch Yasin und Samira aus der zweiten Staffel verfolgt sie genau: Als diese vor Kurzem verraten haben, dass sie Eltern werden, gratulierte Jana Ina direkt.

Instagram / janainazarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella im Mai 2020

Instagram / janainazarrella Jana Ina Zarrella, Dezember 2019

RTL2 "Battle of the Bands – Boys vs. Girls": Benni und Dennis Wolter und Jana Ina Zarrella

