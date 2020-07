Jana Ina Zarrella (43) freut sich für Yasin und Samira! Seit 2017 moderiert das Model die Flirt-Show Love Island. Demnach war die 43-Jährige im vergangenen Jahr auch hautnah dabei, als sich der ehemalige Sportlehrer und die Zugbegleiterin dort kennen und lieben lernten. Inzwischen sind Yasin und Samira auch schon verlobt. Zudem verrieten die beiden vor wenigen Tagen, dass sie nun sogar ein gemeinsames Kind erwarten! Wie hat Jana Ina auf die Nachwuchs-News reagiert?

Im Promiflash-Interview im Rahmen ihrer neuen Reality-Musikshow "Battle of the Bands – Boys vs. Girls" erzählte die Moderatorin, dass sie den werdenden Eltern bereits auf Instagram gratuliert hat. "Ich glaube, keiner hat damit gerechnet. Umso größer ist die Freude, dass sie jetzt wirklich eine Familie werden", fügte Jana Ina hinzu. Jeder, der schon Kinder hat, wisse, dass es ein neues Kapitel im Leben sei und sich die Beziehung dadurch noch mehr festige.

Darüber hinaus stellte sie begeistert fest: "Ich werde wieder 'Love Island'-Tante, zum zweiten Mal! Ist das nicht herrlich?" Denn Yasin und Samira sind nicht die ersten Kandidaten der Kuppelshow, die sich über Nachwuchs freuen. Elena Miras (28) und ihr einstiger Mitstreiter Mike Heiter (28), die an der ersten Staffel des Formats teilnahmen, wurden bereits 2018 Eltern einer gemeinsamen Tochter.

Anzeige

Instagram / samira.bne Yasin und Samira im Juli 2020 in Hamburg

Anzeige

Instagram / janainazarrella Jana Ina Zarrella im Juli 2020

Anzeige

Instagram / mikeheiter13 Elena Miras und Mike Heiter, Reality-Stars



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de