Welches Verhältnis hat Jana Ina Zarrella (43) zu Elena Miras (28) und Mike Heiter (28)? Seit 2017 moderiert die gebürtige Brasilianerin die Kuppelshow Love Island – in dem Format lernten sich auch die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin Elena und der einstige Flughafenmitarbeiter Mike kennen. Ein Paar wurden sie erst nach der Sendung – und scheinen heute immer noch überglücklich miteinander zu sein. Mittlerweile haben Mike und Elena sogar eine kleine Tochter, Aylen, bekommen. Hat Jana Ina den Weg der beiden nach der Show weiter verfolgt?

"Mit Elena und Mike habe ich tatsächlich immer wieder Kontakt, besonders mit Elena. Als ihre Tochter geboren wurde, hat sie mir ganz viele Bilder geschickt und mir gezeigt, wie die Kleine aussieht", erzählte Jana Ina im Promiflash-Interview während eines Pressetermins zur neuen TV-Show "Battle of the Bands". Sie freue sich sehr für die beiden, dass sie zusammengekommen und zusammengeblieben seien, meinte Jana Ina weiter. Am 3. August startet auf TVNOW die Show "Just Tattoo of Us", die erste gemeinsame Sendung von Mike und Elena. Jana Ina blickt dem Termin mit Spannung entgegen. "Die [Show] ist perfekt für die beiden. Ich freue mich, dass sich ihre Karriere so entwickelt hat", sagte die 43-Jährige.

Dass Mike und Elena zueinanderfinden werden, ahnte Jana Ina schon während der Dreharbeiten zu der Datingshow. "Ich habe schon immer gesehen, dass da irgendwas knistert, weil Mike war von Sekunde eins an von Elena geflasht."

Instagram / elena_miras Mike Heiter und Elena Miras

Instagram / elena_miras Elena Miras mit ihrer ihrer Tochter Aylen im Juli 2020 in Spanien

Getty Images Jana Ina Zarrella im Juli 2019 in Berlin 2020



