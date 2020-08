Was für eine goldige Botschaft von Sarah Lombardi (27)! Erst am vergangenen Donnerstag schockte die Sängerin ihre Fans mit der Nachricht: Ihr Sohn Alessio (5) hatte einen kleinen Unfall! Sie musste sogar den Notarzt rufen, weil sich das Kindergartenkind am Kopf verletzt und die Wunde richtig stark geblutet habe. Nachdem die einstige DSDS-Kandidatin nun den ersten Schock zu überwunden haben scheint, widmet sie ihrem Sohnemann ein paar rührende Zeilen im Netz.

Auf Instagram hat Sarah zwei Bilder von sich und Alessio gepostet. Die Schnappschüsse zeigen das Mutter-Sohn-Duo, wie sie gemeinsam am Strand Händchen haltend stehen und auf etwas in der Ferne zeigen. Ihren Beitrag kommentiert die gebürtige Kölnerin mit den Worten: "Egal wohin der Weg auch führt... ich bin an deiner Seite".

Von diesem Versprechen besonders gerührt scheinen die Fans der "Te Amo Mi Amor"-Interpretin zu sein. In der Kommentarspalte unter ihrem Beitrag schreibt ein Nutzer der Social-Media-Plattform: "Da kommen mir doch vor Rührung glatt ein paar Tränen die Wange runtergekullert." Ein anderer Nutzer neckt: "Ja, Hauptsache Alessio geht es gut."

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi und ihr Sohn Alessio

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, Sängerin

Instagram / sarellax3 Alessio und Sarah Lombardi

