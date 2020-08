Seit wenigen Tagen ist es offiziell – "The Kissing Booth" wird keine Filmreihe mit nur einem Sequel bleiben! Gerade erst am 24. Juli wurde der Nachfolger der Netflix-Story rund um Elle Evans, gespielt von Joey King (21), zum Streamen bereitgestellt. Kurz nach der Online-Premiere verkündeten die Darsteller außerdem nicht nur, dass sich die Fans schon auf einen dritten Teil freuen können – sondern auch, dass "The Kissing Booth 3" schon abgedreht ist! Letzteres war natürlich bis vor Kurzem topsecret. Dieses Geheimnis für sich zu behalten, fiel offenbar vor allem einem schwer...

Taylor Zakhar Perez, der im zweiten Teil der Filmreihe Elles Tanzpartner Marco verkörpert, gab im Interview mit Variety zu: "Es war superschwierig für mich. Ich habe zum ersten Mal wirklich Presse für einen Film gemacht und bin eigentlich ein sehr direkter, authentischer Typ. Als es darum ging, zu lügen, so richtig zu lügen und nicht nur um den heißen Brei herumzureden, dachte ich nur: 'Oh mein Gott, wie machen wir das?'", enthüllte der 28-Jährige. Allerdings sei das Team zu dieser Geheimhaltung verpflichtet gewesen.

Hinsichtlich einer anderen Info beteuerte Taylor allerdings, die ganze Wahrheit zu sagen: Er nannte den echten Starttermin! "Ich weiß nicht, wann genau er anläuft. Ich weiß nur: 2021." Na, bleibt abzuwarten, ob er bis nächstes Jahr wohl noch mehr Details ausplaudert.

