Natürliche Geburt oder geplanter Kaiserschnitt? Carmen Kroll, im Netz besser bekannt als Carmushka, befindet sich im Schwangerschaftsendspurt: Bereits im September soll ihr erstes Kind das Licht der Welt erblicken. Die Bloggerin und ihr Ehemann Niclas dürfen sich über ein Töchterchen freuen. Doch wie stellt Carmushka sich eigentlich ihre Traumgeburt vor? Das plauderte sie jetzt in einer Fragerunde rund um ihre Schwangerschaft aus.

"Ich wünsche mir eine natürliche Geburt", verriet die Blondine ihren Followern in ihrer Instagram-Story. Allerdings wisse sie, dass man nicht voraussehen könne, ob ihr Wunsch wirklich in Erfüllung geht. "Ich nehme, was kommt und vertraue auf meinen Körper und darauf, dass alles so kommt, wie es kommen soll", blickte Carmushka optimistisch auf ihre erste Entbindung.

Auch die wichtigsten Fragen nach der Geburt hat die Web-Beauty bereits für sich beantwortet. So möchte sie ihr Baby auf jeden Fall stillen – vorausgesetzt es klappt. "Eine engere Bindung zum eigenen Kind ist wohl kaum möglich, also möchte ich nichts unversucht lassen und freue mich jetzt schon darauf", betonte sie. Und auch für das Wochenbett ist schon alles geklärt: Niclas soll in der Anfangszeit auf jeden Fall dabei sein. "Er ist ebenfalls wie ich in der glücklichen Position, unabhängig vom Ort der Arbeit nachgehen zu können", erzählte Carmushka.

Anzeige

Instagram / carmushka Carmushka im Juni 2020

Anzeige

Instagram / carmushka Carmen Kroll, Bloggerin

Anzeige

Instagram / carmushka Niclas und Carmen Kroll

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de