Katy Perry (35) lässt auch mit XXL-Babybauch die Hüften kreisen! Die Sängerin und ihr Verlobter Orlando Bloom (43) wollen sich in Kürze nicht nur das Jawort geben – sie gründen auch ihre eigene kleine Familie. Die "The One That Got Away"-Interpretin ist in ihrer Schwangerschaft inzwischen schon ganz schön weit und hat somit aktuell einen ziemlich runden Bauch – nichtsdestotrotz ließ sie sich nun zu einer kleinen Tanzeinheit hinreißen!

Orlando teilte am Samstag ein Video auf Instagram, in dem seine Partnerin offenbar bei einem Nickerchen auf dem Beifahrersitz seines Autos zu sehen ist. Dann setzt sie sich jedoch plötzlich auf, verlässt das Auto – und präsentiert neben dem rollenden Fahrzeug ein paar Tanzmoves! Obwohl sie dabei zunächst sehr motiviert wirkt, lassen ihre Kräfte nach nur wenigen Sekunden offenbar wieder nach: Katy bricht ihren Dance ab und bleibt sichtlich erschöpft stehen.

Dass die Musikerin vor allem in der letzten Zeit immer Mal wieder etwas Zeit zur Erholung braucht, hatte sie erst am Freitag unter Beweis gestellt: Auf einem neuen Instagram-Schnappschuss hängt die hochschwangere Katy fix und fertig in einem Sessel in einem Baby-Geschäft. Offenbar hatte sie sich während ihrer Shoppingtour etwas überanstrengt und musste sich deshalb ein wenig ausruhen.

Anzeige

Instagram / orlandobloom Katy Perry im August 2020

Anzeige

Getty Images Katy Perry im April 2019 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Katy Perry, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de