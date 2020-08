Katy Perry (35) will eine coole Mutter werden! Die US-amerikanische Chartstürmerin schwebt gerade auf Wolke sieben: Gemeinsam mit ihrem Verlobten Orlando Bloom (43) fiebert die "Dark Horse"-Interpretin gerade der Geburt ihres ersten Kindes entgegen. Dabei hat die Mama in spe schon jetzt eine ganz genau Vorstellung davon, wie sie sich in Zukunft als Mutter verhalten will: Katy hat diesbezüglich sogar ein mütterliches Vorbild aus einem bekannten Film!

"Weißt du, ich werde eine coole Mama sein", erklärte Katy jetzt im Interview mit People und zog einen Vergleich: "Genau wie in 'Mean Girls'." Dabei bezieht sich Katy auf die Rolle der flippigen June George in der kultigen Teenie-Komödie aus dem Jahr 2004, die von der US-amerikanischen Schauspielerin Amy Poehler (48) verkörpert wird. "Ich werde lustig, hart und fair sein", nahm sich Katy vor. Allerdings wisse sie schon, wie sich die Rollen zwischen ihr und Orlando aufteilen würden. "Er wird der gute Cop und ich der böse Cop. Das weiß ich jetzt schon", war sie sich sicher.

Doch neben der Erziehung ihrer kleinen Tochter wolle Katy auch weiterhin Wert auf ihre musikalische Karriere legen. "Sie wird natürlich immer die Nummer eins bleiben, aber ich liebe es, eine berufstätige Mutter zu sein", stellte die 35-Jährige klar und meinte: "Ich glaube nicht, dass es irgendetwas Negatives darüber zu sagen gibt."

ActionPress Amy Poehler als June George in "Mean Girls"

Xavier Collin/Image Press Agency / MEGA Katy Perry und Orlando Bloom

Getty Images Katy Perry bei den Grammys in L.A. im Februar 2017

