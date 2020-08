Die spanische Königsfamilie lässt sich ihren Urlaub auch nicht von einem Skandal vermiesen. Im vergangenen März wurde bekannt: Der einstige Monarch der Halbinsel, Juan Carlos (82), ist in einen Finanzeklat verwickelt. Vor wenigen Tagen sorgte der Ex-König erneut mit Negativ-Schlagzeilen für Aufruhr, da an die Öffentlichkeit geraten war, dass er aus seinem Heimatland geflohen sei. Der amtierende König Felipe (52) verkriecht sich trotz der schlechten Presse nicht im Palast, sondern genießt mit seiner Familie, Ferien auf den Balearen.

Auch in diesem turbulenten Jahr hat es sich das spanische Staatsoberhaupt nicht nehmen lassen, mit seiner Frau Königin Letizia (47) und seinen beiden Töchtern Prinzessin Leonor sowie Prinzessin Sofía in den traditionellen Urlaub nach Mallorca zu fliegen. Von der Ankunft der vier Royals in dem beliebten Reiseziel gibt es sogar Aufnahmen, die Daily Mail nun veröffentlicht hat. Abgelichtet wurde die adlige Familie in einer schwarzen Limousine, die Felipe selbst fährt, auf dem Weg zum Marivent-Palast. Die anderen drei winken währenddessen den wartenden Fotografen freundlich zu.

Laut Angaben des Königshauses wird die vierköpfige Familie bis zum 18. August auf der Mittelmeerinsel verbleiben. Dabei werden sie aber nicht nur faul in der Sonne liegen, denn vor allem der König und die Königin haben ein straffes Arbeitsprogramm. Am Montag steht bereits das erste Treffen in ihren Terminkalendern mit der Regionalpräsidentin Francina Armengol an.

Getty Images Juan Carlos und König Felipe VI. bei einem Meeting in Madrid im Mai 2019

Getty Images König Felipe, Prinzessin Leonor, Prinzessin Sofía und Königin Letizia auf Mallorca im August 2017

Getty Images König Felipe von Spanien in Madrid im Dezember 2012

