Sie turteln durch die Stadt der Liebe! Ende vergangenen Jahres überraschte Toni Garrn (28) ihre Fans mit einer Hammer-Nachricht: Das Model stellte der Welt nicht nur seinen neuen Freund Alex Pettyfer (30) vor, sondern gab auch gleich seine Verlobung mit dem Schauspieler bekannt. Seitdem präsentieren sich die beiden immer wieder total verliebt im Netz – so wie jetzt auch wieder: Toni veröffentlicht ein ziemlich verschmustes Bild mit ihrem zukünftigen Ehemann!

Da ist auf jeden Fall Liebe in der Luft: Aktuell verbringen die 28-Jährige und der Magic Mike-Hottie eine romantische Zeit in Paris. Was darf da natürlich nicht fehlen? Na klar: ein verliebtes Paar-Selfie! Auch Toni lässt sich das nicht zweimal sagen und zückt prompt ihre Kamera. "Jetzt weiß ich, warum sie Paris, die Stadt der Liebe – und des Käses – nennen", betitelt die Blondine das Knutsch-Pic mit ihrem Gatten in spe auf Instagram.

Erst kürzlich hatten die zwei einige brisante Details aus ihrem Liebesleben ausgeplaudert. So geht es bei dem Duo im Bett ganz offensichtlich ziemlich heiß her. Aber auch zu seiner bevorstehenden Hochzeit hatte das Pärchen schon ein paar Einzelheiten verraten. "Ich würde gerne in Griechenland heiraten. Wann, wie und in welchem Kleid steht aber noch in den Sternen", so Toni gegenüber Vogue.

Getty Images Toni Garrn und Alex Pettyfer

Instagram / tonigarrn Alex Pettyfer und Toni Garrn im Juli 2020

Instagram / tonigarrn Alex Pettyfer und Toni Garrn

